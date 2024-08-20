Россиянам назвали топ «комплиментов», которые опасно говорить девушкам

Россиянки назвали худшие комплименты, которые они когда-либо получали от представителей мужского пола. Возглавили топ замечания о фигуре и телосложении, а также сексистские высказывания, сообщает «Сноб» со ссылкой на исследование сервиса для знакомств Mamba.

На первое место антирейтинга вышли неуместные комментарии о фигуре и телосложении — они составили более трети (35%) ответов респонденток. Аналогичное количество опрошенных (35%) отметили сексистские фразы, такие как «ты очень умная, хотя и женщина». На третьем месте с 28% оказались неподобающие обращения, такие как «кошечка», «тигрица» и «львица».

Кроме того, без малого четверть (24%) женщин не одобряют похвалу внешности своих подруг, а 12% уделяют внимание комментариям о пластических операциях (например, увеличении губ) и комплиментам, которые затрагивают тему несоответствия возраста и внешнего вида.

Исследование также показало, что 15% опрошенных никогда не делали комплименты мужчинам. По статистике, 70% мужчин наслаждаются получением комплиментов, в то время как 46% женщин акцентируют внимание на контексте и уместности похвалы. Причем не только мужчинам (52%), но и женщинам (57%) легче делать комплименты в виртуальной среде.

Мужчинам чаще нравятся положительные комментарии об их личных качествах (55%), достоинстве (37%) и внешнем виде (30%). Женщины, в свою очередь, особенно счастливы, когда мужчины обращают внимание на их красоту и улыбку (62%), а также на доброту (46%).