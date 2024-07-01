Россиянам назвали топ-5 фраз, которые нельзя говорить на собеседовании

Основатель digital-агентства Adv.Cake и HR-эксперт Сергей Белов предостерег россиян от использования некоторых выражений при приеме на работу. Например, по его мнению, не нужно негативно высказываться о предыдущем месте трудоустройства, сообщает Газета.ru .

«Негативные высказывания о прошлых работодателях выглядят непрофессионально. Также эйчар может провести параллель со своей компанией или понять, что в будущем сотрудник будет презрительно отзываться и о них», — отметил эксперт.

Несмотря на наличие негативного опыта на предыдущем месте работы, стоит сфокусироваться на позитивных моментах — приобретенных навыках и том, как они могут помочь на новой должности, порекомендовал Белов.

Также работодателю не следует говорить о том, что у вас нет слабых сторон — они есть у всех. Такой ответ может насторожить интервьюера, ведь этот вопрос задают с целью оценить способность потенциального сотрудника к саморефлексии и росту, считает HR-специалист. Одного аспекта будет вполне достаточно. Также важно описать, как вы работаете над его улучшением.

По мнению эксперта, неуместен вопрос о том, чем занимается компания, в которую пришел устраиваться соискатель. Работодатели ожидают, что претендент заинтересован и проведет хотя бы минимальное исследование перед тем, как идти на собеседование.

Стоит избегать и вопроса о повышении — он выражает нетерпеливость и меркантильный интерес, а работодатели ищут, в первую очередь, тех, кто искренне заинтересован в работе и вкладе в компанию, рассказал Белов.

Последняя фраза, которую не следует произносить на собеседовании — «У меня нет вопросов».

«Отсутствие встречных вопросов говорит о недостатке интереса к компании или позиции», — заключил эксперт.