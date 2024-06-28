Россиянам назвали самые популярные безалкогольные вина

Маркетплейсы Wildberries и Ozon поделились, какие безалкогольные вина чаще всего приобретают россияне. Спрос на такие напитки с каждым годом значительно увеличивается, сообщает «Сноб» .

Российские потребители стали чаще заказывать алкогольные напитки через интернет-магазины. Интерес к ним растет уже несколько лет подряд.

По результатам 2022 года, объем продаж безградусных вин на Ozon увеличился примерно на половину.

«В 2023 году эти показатели увеличились до 100%. Тенденция роста сохранилась и в 2024-м: за первые пять месяцев текущего года штучные и денежные продажи безалкогольного вина выросли на 88% и 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказали в Ozon.

В компании отметили, что вместе с безалкогольным вином россияне заказывают газированные напитки, сладости, безалкогольное пиво и полутвердый сыр.

Выросший спрос на безалкогольные вина был зафиксирован и на Wildberries. В 2023 году их продажи на маркетплейске выросли более чем на 46%.

Безалкогольное вино от компании «Абрау-Дюрсо» стало лидером продаж на Ozon в прошлом году. На втором месте оказались напитки от немецкой винодельни Carl Jung, а на третьем — напитки Light Live.

В последние два месяца на Wildberries чаще всего покупали такие вина, как Bianco, Rosato, Litchi Per, Champion Bio и Pierre Zero Merlot.