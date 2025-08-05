Россиянам назвали простые правила безопасности во время грозы и ливней

Эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов рассказал, как защитить себя от чрезвычайных происшествия во время масштабных ливней и гроз.

«Опасность не только в самом дожде, но и в сопутствующих рисках: оборванные провода под напряжением, молнии, внезапные потоки воды. Например, если человек стоит в луже, а рядом ударяет молния, ток может распространиться по воде. То же самое — если упавший провод касается мокрого асфальта», — отметил Халилов в эфире радио Sputnik.

Так, опаснее всего в непогоду находиться на улице. Например, вместе с дождем часто начинается сильный ветер, во время которого могут упасть ЛЭП, а провода под напряжением могут убить даже на расстоянии.

Еще, по мнению эксперта, стоит опасаться и молний. Они не бьют только по высоким объектам, а могут попасть даже в человека на открытой местности. Обычно молнии тянутся к металлу и воде. Более того, опасны и паводки, так как наступающая вода может отрезать человеку путь к отступлению.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, Халилов рекомендовал придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, при первых признаках грозы или ливня стоит спрятаться в любом капитальном здании, магазине, торговом центре, подъезде и т. д. Во-вторых важно избегать линий электропередачи, а оборванные провода обходить стороной. При грозе автомобиль является безопасным укрытием, так как колеса служат изолятором, при этом на авто следует не попадать в низины во время дождя, так как там можно серьезно застрять.