Россиянам назвали предметы, которые притягивают молнию

МЧС: во время грозы лучше отключить телефон во избежание удара молнии

Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области рассказала, что во время грозы опасно держать в кармане включенный телефон и любые металлические вещи, сообщает «Секрет фирмы» .

Когда на улице гремит гром и сверкают молнии, необходимо помнить о технике безопасности. Спасатели объяснили, что молнию могут притянуть работающий смартфон, спицы и стержень зонта, ключи, инструменты и другие металлические предметы. Также разряд могут притянуть вода и мокрая одежда.

«Не рекомендуется в грозу пользоваться мобильным телефоном. Лучше всего на время непогоды вообще отключить аппарат», — предостерегли в МЧС.

Если гроза застала во время велосипедной или мотопрогулки, эксперты рекомендуют остановиться и переждать стихию на расстоянии около 30 м от транспорта. В городе этого можно не делать, поскольку дома работают как громоотводы.