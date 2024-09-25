Россиянам назвали опасные для детей игрушки, которых стоит избегать

Нижегородские врачи составили перечень игрушек, представляющих наибольшую опасность для детей. По словам медиков, среди потенциально опасных изделий следует выделить лизуны и слаймы, сообщает pravda-nn.ru .

Специалисты предупредили, что данные игрушки быстро накапливают пыль, грязь и микробы, а содержащиеся в них красители и ароматизаторы могут вызывать аллергические реакции.

Также медики обращают внимание на крупные мягкие игрушки. Помимо скапливающейся в них пыли, пушистые «друзья» могут затруднять дыхание ребенка во сне, если малыш уткнется в них носом.

В список опасных игрушек также вошли дротики, пластиковые пульки, лазерные указки и другие предметы, представляющие угрозу для зрения. Кроме того, специалисты советуют избегать игрушек с мелкими деталями, веревок и скакалок для детей младше трех лет.

Врачи также рекомендовали незамедлительно обратиться за медицинской помощью при подозрении, что ребенок мог проглотить небольшой предмет.