Россиянам назвали неожиданный способ предотвратить женские измены

Коуч Александр Кичаев отметил, что зачастую девушки в начале романа выдают себя за «невинных, чистых дам». По его словам, в большинстве таких случаев они гонятся за материальными благами партнера, сообщает NEWS.ru .

Эксперт полагает, что уличить женщину в корыстных намерениях и избежать неверности в отношениях поможет рассказ о личных проблемах или провокация.

Кичаев объяснил, что в таком случае своей даме можно пожаловаться на плохое состояние здоровья или неудачу в бизнесе. После этого следует посмотреть и проанализировать реакцию избранницы.

«Если у нее к вам ненастоящая любовь, она быстро найдет повод уйти от вас. А, соответственно, вы предотвратите измену, если человек изначально был так к вам настроен», — резюмировал коуч.