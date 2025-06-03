Россиянам назвали эффективные способы борьбы с колорадским жуком

Для защиты применяют несколько методов: механический, биологический и химический. Одним из самых простых путей является ручной сбор жуков и личинок, для ускорения процесса используют ловушки-приманки из разрезанных клубней, а весной — отравленные приманки, разложенные по участку. Это помогает значительно сократить численность насекомых до появления всходов.

Также эксперт добавила, что профилактика играет важную роль. Например, высокое окучивание позволяет уничтожить яйца на нижних листьях, а предварительная обработка клубней инсектицидами перед посадкой способна обеспечить растениям защиту до 40–50 дней, особенно важную для ранних сортов. Для поздних сортов, по мнению специалиста, важно дополнительное опрыскивание. Однако важно учитывать устойчивость вредителя к действующим веществам и чередовать инсектициды по механизму действия.

«Смена препарата по действующему веществу — основа борьбы с устойчивостью вредителя», — заявила Апаева.

Другим эффективным вариантом выступают биологические средства на основе бактерий или грибов. Они являются безопасными для пчел и теплокровных животных и действуют на молодых личинок. Однако для этого необходима повторная обработка каждые 7–10 дней.

Эксперт добавила, что сорта с плотной листвой или способностью быстро восстанавливаться после повреждений не так привлекательны для вредителя, что поможет сократить количество обработок и повысить устойчивость культуры к насекомым.