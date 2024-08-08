Россиянам назвали безопасный способ ускорить работу YouTube

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Эксперты утверждают, что протокол QUIC позволит ускорить работу YouTube в РФ

Руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Сергей Белов рассказал, что ускорить работу YouTube можно с помощью интернет-протокола QUIC, который разработал Google, сообщает «Секрет фирмы» .

Специалист отметил, что QUIC отличается способностью работать поверх UDP и позволяет добиться быстрой и надежной передачи данных.

«Его основные преимущества включают уменьшение задержек и улучшенную скорость соединения за счет интеграции транспортного уровня и TLS (transport layer security — протокол защиты транспортного уровня)», — уточнил он.

Примечательно, что программа подходит для всех операционных систем. При этом в таком случае не требуется установка дополнительного ПО.

Руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров предупредил, что есть и риски, связанные с QUIC. Речь идет о ряде устройств, которые не поддерживают данный протокол.

«Кроме этого, его шифрование может иметь стандартные уязвимости безопасности, использование сопряжено с приоритетом отдельных видов трафика и рисками появления других задержек в получении контента из Сети», — указал эксперт.

Специалисты добавили, что если соблюдать ключевые принципы безопасности в Сети, то использование QUIC для ускорения YouTube будет являться безопасным.