Россиянам напомнили, за какие посты в интернете можно получить наказание

Публикация обнаженных фото и призывов к вражде может привести к ответственности

Россиянам важно помнить: не все, что хочется сказать в соцсетях, стоит озвучивать. Некоторые посты и лайки могут обернуться не только скандалом, но и уголовным делом, сообщает Life.ru .

За оскорбление государства и его символов предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей. При этом достаточно не написать, а просто репостнуть чужой пост.

Оскорбления в комментариях — тоже риск. Пострадавший может обратиться в прокуратуру, и придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей штрафа. Если обидчик руководитель или владелец бизнеса — штраф будет выше.

Особо опасны публикации чужих интимных фото или личной информации — это уже уголовное преступление по статье 137 УК РФ. Распространение порнографии, в том числе через репост, — отдельная статья: 242 УК РФ. Даже если «горячие» фото были пересланы друзьям, это может закончиться судом.

Наконец, призывы к вражде и розни даже в шутку могут привести к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ.

Соцсети — не безопасное пространство, а публичная площадка. За публично высказанные оскорбления могут спросить по всей строгости закона.