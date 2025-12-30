Россиянам напомнили об увеличении круга получателей пенсии за выслугу лет

Депутат Иванов: число получателей пенсии за выслугу лет вырастет с 2026 года

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов рассказал, что с 1 января 2026 года в России вступит в силу закон, расширяющий круг граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет, сообщает RT .

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов пояснил, что новый федеральный закон, подписанный президентом России, распространяется на все регионы страны. Документ вносит изменения в порядок пенсионного обеспечения для лиц, проходивших службу в силовых ведомствах.

Иванов отметил, что закон расширяет социальные гарантии для добровольцев, участвующих в защите национальных интересов. Теперь время службы в добровольческих формированиях будет засчитываться при назначении пенсии за выслугу лет, а служба в особых условиях — учитываться в льготном исчислении.

По словам депутата, граждане, ранее служившие в органах внутренних дел или войсках национальной гвардии, но не набравшие 20 лет выслуги, смогут получить право на пенсию, если с учетом службы в добровольческих формированиях их общий стаж достигнет необходимого срока.

Закон также касается граждан новых регионов России. Право на пенсию получат те, кто проходил службу в армии, полиции или службе безопасности Украины до 11 мая 2014 года и не участвовал в действиях против России, Донецкой и Луганской народных республик.

Еще одним нововведением стало распространение условий пенсионного обеспечения на иностранных граждан, служивших в органах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций дружественных государств. Если такой пенсионер вновь поступит на службу в аналогичные структуры за рубежом, выплата российской пенсии будет приостановлена.

Иванов подчеркнул, что принятие закона продолжает политику по защите тех, кто посвятил себя службе государству, и усиливает социальные гарантии. Он также напомнил о других инициативах, которые вступят в силу с нового года, включая индексацию страховых пенсий и увеличение пособий для семей с детьми.

