Россиянам напомнили о важности заключения брачного договора между партнерами

Юрист Наталья Оганова настоятельно рекомендовала россиянам заключать брачный договор или хотя бы заранее обсудить вопросы совместной жизни, распределить обязанности с партнером, так как учащаются случаи поспешного заключения брака без ознакомления с жизнью партнера и его семьи, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Люди не знают ни о правах, ни об обязанностях и сталкиваются с последствиями уже после свадьбы. Поэтому об этом нужно говорить заранее, как сейчас всем рассказывают о мошенниках. Люди заключают браки, но не знают, что это такое и какие последствия несет их решение», — заявила Оганова.

Юрист посоветовала провести ликбез для людей, чтобы те осознали, чем чреваты подобные ошибки. Уже после можно начинать думать, как государство может принять участие в защите интересов граждан, когда партнер оказывается недобросовестным.

Она отметила, что сейчас органы ЗАГС не имею права запрашивать документы о долгах, судимостях, заболеваниях граждан, поэтому лучше самостоятельно проверять человека, получать информацию о нем, если существуют сомнения. Государство также не может этого сделать, так как нарушаются права человека.

Запрос на получение информации о человеке может быть исполнен только при согласии обеих сторон. Многие люди намерено скрывают данные об имущественном положении, здоровье, поэтому важно подписывать брачный договор во избежание проблем в будущем.