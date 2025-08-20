Россиянам напомнили о том, где запрещен сбор грибов

Перед тем, как отправиться в лес за грибами, россиянам следует уточнить то, разрешен ли их сбор в выбранном районе, передает RT слова аналитиков «Яндекс Путешествий».

Так, сбор грибов запрещен на территориях заповедников и национальных парков.

«Для комфортного и безопасного времяпрепровождения в лесу выбирайте удобную одежду — лучше всего подойдут спортивные костюмы свободного кроя. Обувь должна быть надежной: высокие кроссовки с плотной подошвой или резиновые сапоги помогут защитить ноги от влаги и колючек. Не забудьте взять с собой легкую куртку или дождевик — погода в лесу может измениться неожиданно», — считают эксперты.

Для сбора следует выбирать места подальше от оживленных дорог и промышленных зон. Перед приготовлением нужно хорошо промыть грибы и подвергнуть их тщательной термической обработке.