Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в марте

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что россиян после празднования 8 Марта ждет четырехдневная рабочая неделя, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что из-за переноса выходного с воскресенья, 8 марта, на понедельник, 9 марта, рабочая неделя начнется во вторник, 10 марта, и продлится до пятницы, 13 марта, включительно.

По его словам, такая практика позволяет «плавно вернуться к рабочему ритму». Выходные продлятся с 7 по 9 марта.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

