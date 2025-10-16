Россиянам напомнили, как действовать при обнаружении взрывного устройства
МЧС РФ напомнило гражданам правила, которым надо следовать при обнаружении подозрительного предмета с признаками наличия взрывного устройства.
Подобные предметы террористы могут разместить в местах массового скопления людей: на рынке, в магазине, в транспортных средствах и т. д. При обнаружении взрывного устройства необходимо позвонить по номеру 112 и дождаться приезда специалистов.
Обнаруженный предмет нельзя трогать. Кроме того, рядом с ним нельзя использовать радиосвязь и мобильные телефоны.
Также в ведомстве напомнили, как действовать при угрозе теракта. При нахождении дома нужно задернуть шторы на окнах, убрать с балконов легковоспламеняющиеся материалы, подготовиться к экстренной эвакуации. На улице надо избегать скопления людей.
В МЧС РФ напомнили, что за подготовку и совершение террористического акта предусмотрено уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
