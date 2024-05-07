Россиянам напомнили, что георгиевскую ленту нельзя носить в волосах

Георгиевская ленточка — символ Дня Победы, и есть правила, как ее нужно носить. Адвокат Лилия Абдуллина напомнила о разрешенных способах ношения памятного атрибута и ответственности за нарушение этих правил, сообщает Общественная Служба Новостей .

Юрист подчеркнула, что ленту нельзя размещать на головных уборах, в волосах, на рукавах ниже локтя, брюках, юбках, обуви, сумках, транспортных средствах в районе колес, фар, дверных ручек и так далее.

Надевать георгиевскую ленту следует на грудь в районе сердца, на плечо или воротник одежды, закрепив ее булавкой или нитью. На автомобиле ее можно разместить в салоне — на козырьках, панели, потолке, пояснила эксперт.

После приравнивания георгиевской ленты к символам воинской славы в 2022 году, за ее неправильное ношение или оскорбление предусмотрены крупные штрафы вплоть до 5 млн рублей для юрлиц и до 3 лет лишения свободы для физлиц по статье о реабилитации нацизма. Групповое осквернение ленты в интернете карается штрафом до 5 млн или лишением свободы сроком до 5 лет, резюмировала Абдуллина.