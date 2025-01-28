Россиянам-инвалидам напомнили о возможностях трудоустройства

Граждане России с инвалидностью активно пользуются государственными мерами поддержки — им предоставляют дополнительные гарантии и льготы. Например, на предприятиях и в компаниях часто выделяют квотируемые рабочие места, сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты РФ.

При этом организация обязана обеспечить человеку с ограниченными возможностями комфортные условия для работы. Возможность инвалидов на труд регламентируется ТК РФ и ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Число работников с инвалидностью на предприятии зависит от численности штата. Например, в организации, где трудятся от 35 до 100 человек, должны быть зарезервированы места для инвалидов в количестве от 2 до 4%.

Чтобы устроиться на работу, у гражданина должен быть паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, дипломы об образовании, для мужчин — документ воинского учета (полный перечень можно посмотреть в ч. 1 ст. 65 ТК РФ). Для подтверждения инвалидности понадобятся справка медико-социальной экспертизы и документ ИПР (индивидуальная программа реабилитации или абилитации).

Более того, граждане с ограниченными возможностями в России имеют право оформить страховую и социальную пенсии, ежемесячные выплаты и получить целый набор социальных услуг. В том числе они могут отправиться в санаторий, оформить льготную парковку, получать компенсации по договору ОСАГО, а также технические средства реабилитации и услуги по протезированию.

Инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды в России могут получить профессиональное и дополнительное образование. Сюда входит и реабилитационное сопровождение, бесплатное проживание и питание.

С 1 июля 2022 года в стране действует новый порядок признания лица инвалидом. Впервые решение об установлении инвалидности ребенка принимается без присутствия гражданина на основании медицинских документов. Услугу можно получить по направлению из поликлиники или самостоятельно обратиться в бюро медико-социальной экспертизы.