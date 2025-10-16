Россиянам грозит тюрьма за фейковые отзывы в интернете

Из-за публикаций в интернете заведомо ложных отзывов против россиян могут возбудить уголовное дело. Это произойдет при определенных условиях, рассказал RT адвокат Алексей Гавришев.

Как уточнил эксперт, если правоохранители выяснят, что фейковые негативные отзывы публикуются умышленно, чтобы нанести ущерб конкуренту или увести у него клиентов, это может привести к возбуждению уголовного дела. В УК РФ указано, что за распространение заведомо ложных сведений, которые порочат честь и достоинство, человека могут привлечь к уголовной ответственности.

Наказание бывает разным — от большого административного взыскания до лишения свободы. Также против нарушителя могут возбудить уголовное дело о мошенничестве, если он участвовал в схеме с обманом людей или контрагентов, чтобы завладеть чужими материальными средствами, либо другим. В этой статье важно, был ли умысел на обман, и какой ущерб нанесен.

Гавришев рассказал, что с июня 2025 года по ряду составов по клевете претерпел изменения порядок процессуального преследования. Некоторые дела перешли под частно-публичный порядок. Из-за этого возбуждать их по подобным преступлениям оказалось проще.

