Россиянам дали советы по защите от фишинговых сайтов

Для защиты от фишинговых сайтов нужно соблюдать ряд правил: добавляйте часто используемые сайты в избранное, будьте осторожны с запросами предоставления личных данных, не переходите на сторонние сайты, сообщил РИАМО старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

«Если постоянно пользуйтесь каким-то интернет-ресурсом, то добавьте его в закладки. Это обезопасит от случайного перехода на фишинговые сайты из поисковой страницы», — сказал Лопатин.

Он посоветовал быть осторожным с запросами предоставления личных данных. Официальные представители организаций не запрашивают номера карт, личные данные, пароли, коды подтверждений по email или через мессенджеры.

«Не переходите на сторонние сайты. Если ведете переписку с незнакомым человеком, то не переходите на сторонние сайты для заполнения личных данных. Скорее всего, это мошенники, которые хотят украсть информацию о вас», — предупредил эксперт.

Лопатин уточнил, что фишинговые сайты, как и копии известных приложений, используют логотипы, шрифты и цвета, что и официальные страницы магазинов, банков и т. д., чтобы вызвать доверие у пользователя.

«После того, как вы вводите свои данные на фишинговом сайте, они сразу попадают в руки мошенников. Это может привести к краже денег, утечке личной информации и ее продаже. Также, кроме защиты от конкретных угроз, советую обратить внимание на ряд других советов, которые помогут повысить уровень безопасности вашего мобильного устройства», — отметил специалист.

Россиянам рекомендовали:

— Регулярно обновлять операционную систему и приложения. Разработчики часто выпускают обновления, которые устраняют уязвимости и повышают уровень безопасности. Не стоит игнорировать обновления, так как они могут значительно снизить риски.

— Использовать надежные пароли. Лучше придумать уникальные и сложные пароли для каждого из своих аккаунтов. Важно не использовать одинаковые комбинации и криптографические ключи для разных сервисов и карт.

— Включить шифрование данных на устройстве. Если телефон будет утерян или украден, то шифрование поможет защитить личные данные от посторонних.

— Не подключать к общедоступным Wi-Fi сетям без защиты. Бесплатные Wi-Fi сети могут быть небезопасными, так как через них злоумышленники могут перехватывать данные.

— Использовать двухфакторную аутентификацию. Даже если данные попадут в руки мошенников, двухфакторная аутентификация, например, код, отправляемый на телефон или почту, не позволит постороннему зайти в личный аккаунт.

— Установить антивирусное ПО. Такие программы будут сканировать все файлы, попадающие на смартфон, а также весь трафик, запускаемые программы и приложения, сайты и т. д. При обнаружении угроз антивирус предупреждает об этом и блокирует вредоносный трафик, контент и прочие атаки на смартфон.

«Мобильная безопасность — это комплексный подход, включающий осторожность в интернете, внимательность к приложениям и ссылкам, а также понимание возможных угроз. Важно помнить, что безопасность вашего устройства и личных данных в конечном счете зависит от вас. Следуя простым рекомендациям и проявляя бдительность, вы сможете существенно снизить риски и обеспечить безопасность своего мобильного устройства», — заключил Лопатин.