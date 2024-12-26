Россиянам дали советы по созданию новогоднего образа

Накануне постарайтесь хорошо выспаться, не, а также не ешьте на ночь острое, соленое, чтобы не появились отеки. Если все-таки появились, используйте специальные патчи или сделайте компрессы из пакетиков с черным или зеленым чаем на несколько минут — они помогут снять усталость с глаз.

В качестве экспресс-ухода нанесите на лицо маску по типу кожи, предварительно сделав мягкий скраб или бережный пилинг. Такая комбинация не только поможет выровнять цвет лица, но и позволит тональному средству распределиться более равномерно.

Не забудьте про румяна, они помогут создать тот самый свежий и отдохнувший вид. Запомните, румяна с розовым и розово-персиковым подтоном лучше всего визуально омолаживают лицо.

Еще один важный момент, который стоит учитывать — сочетание румян и помады. Они не должны быть идентичными, но при этом должны являться родственными тонами одной цветовой гаммы. Лайфхак — если подходящих румян нет под рукой, используйте помаду. Нанесите ее точечно в область скул и хорошо растушуйте, а лучше всего для этого подойдут матовые и кремовые текстуры.