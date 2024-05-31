Россиянам дали советы, как защититься от жары в городе

Россиянам посоветовали остерегаться прямых солнечных лучей в городе. При этом избегать такого света лучше всего с 11:00 до 16:00, сообщает Общественная Служба Новостей .

Защититься от жары поможет солнцезащитный крем с высоким SPF, который следует наносить на кожу каждые два или три часа. Во время прогулки также необходимо выбирать места с тенью.

Нужно пить достаточно воды. Увлажнение организма помогает регулировать температуру тела.

Специалисты порекомендовали избегать употребления сладких газированных напитков и соков в жаркое время. Что касается кофе и алкоголя, то стоит помнить, что они приводят к обезвоживанию организма в теплое время года.

Охладить воздух в городской квартире помогут кондиционеры и вентиляторы, а не допустить проникновения солнечного света в жилье можно путем закрытия окон и штор.

Кроме того, рекомендуется реже пользоваться плитой, духовкой и стиральной машиной. По словам специалистов, из-за работы бытовых приборов воздух в помещении сильно разогревается.