Россиянам дали советы, как простимулировать рост семян в домашних условиях

Опытные садоводы знают, что получение здоровой корневой системы у растений возможно и без использования покупных стимуляторов роста. В домашних условиях можно приготовить эффективные растворы из простых ингредиентов, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Для замачивания семян и черенков отлично подходит мед, имеющий антисептические свойства, которые помогают защитить растения от болезней и вредителей. Для приготовления раствора достаточно растворить 2 чайные ложки меда в 1 л теплой воды. Семена помещают в медовый раствор на 5-6 часов, после чего их вынимают и сушат. Черенки же замачивают в этом растворе около 12 часов.

Также можно использовать сок алоэ, который обладает целебными и антибактериальными свойствами. Для приготовления раствора необходимо несколько листьев алоэ, желательно старше 3 лет, стоит завернуть их в темную бумагу и оставить в холодильнике на 3-5 дней.

Затем листья измельчают в кашицу и заливают водой в соотношении одна столовая ложка сока на стакан воды. Полученную смесь выдерживают в холодильнике 7 дней, после чего смешивают с 5 л кипяченой воды комнатной температуры. Черенки замачивают в таком растворе на 6-10 часов.

Сок алоэ также полезен при проращивании семян. Для этого семена заворачивают в смоченную соком марлю или бинт и оставляют на 24 часа, после чего их надо хорошо высушить перед посадкой.