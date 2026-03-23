Россиянам дали советы, как не отдать свой цифровой кошелек мошенникам

Цифровой кошелек сегодня атакуют не потому, что мошенники стали умнее. Просто пользователь стал удобнее. Денег в одном приложении стало больше, подтверждать операции стало легче, а привычка читать, что подписываешь, так и не появилась. Эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров в беседе с РИАМО дал советы, как не отдать мошенникам свой цифровой кошелек.

«Никогда не переходить по ссылке из сообщения, даже если там „банк“, „биржа“ или „госуслуги“. Открывайте только официальное приложение или вручную набирайте адрес», — объясняет Мокров.

По словам эксперта, также не стоит подписывать транзакцию, если не понимаете, что именно подписываете. В криптовалюте один необдуманный approve и кошелек могут «высосать» целиком.

Опасно хранить seed-фразы, приватные ключи и пароли в заметках, мессенджерах и текстовых файлах.

Это не секрет, если он лежит в телефоне без защиты. Еще необходимо использовать двухфакторную аутентификацию через приложение, а не через СМС-сообщение. Важно помнить, что СМС — это уже не защита, а компромисс.

Усилить безопасность позволит и разделение цифровых кошельков. Один — для хранения капитала, другой — для повседневных операций и тестов. Опасно носить все деньги в одном цифровом кармане. Помимо этого, не рекомендуется скачивать «бесплатные версии», читы, моды, кряки и сомнительные расширения. Именно так в прошлом году распространялись Stealka и похожие стилеры.

Еще следует проверять адрес получателя дважды. Clipboard-malware подменяет адрес так, что ошибка выглядит как ваша. Для крупных сумм лучше использовать холодный кошелек и отдельное устройство. Горячий кошелек — это кошелек для движения, а не для сна.

Кроме того, любой «безопасный счет», «тестовый перевод» и «срочная верификация» считается «красным флагом». Нормальный сервис не заставляет вас паниковать.

«Преступник больше не взламывает сейф, он делает так, чтобы вы сами вынесли ему ключи. И пока люди будут путать удобство с безопасностью, кошелек останется не символом свободы, а самой дорогой мишенью в телефоне», — заключил Мокров.

