Россиян ждут два сокращенных рабочих дня в апреле и мае

Директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева рассказала, что 2 сокращенных рабочих дня ожидают россиян в связи с майскими праздниками — 30 апреля и 8 мая работники будут трудиться на один час меньше, сообщает ТАСС .

«В этом году на майские праздники россияне будут отдыхать двумя блоками — с 1 по 3 мая (Праздник весны и труда) и с 9 по 11 мая (День Победы). Дни с 4 по 8 мая — это официальные рабочие будни. При этом 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращен на один час», — отметила она.

Эксперт добавила, что в отличие от прошлых лет, эти майские праздники получились более дробными. Поэтому длинных непрерывных майских каникул не будет.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.