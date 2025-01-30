Россиян стали чаще хоронить в «двойных» гробах из-за массового ожирения

Проблема ожирения в России остается критической и влияет на уровень смертности. Люди с избыточным весом чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт, что приводит к молодым смертям. У родных усопших возникла новая проблема: где найти гроб нужного размера, это особенно актуально в провинциальных регионах, сообщает Life.ru .

Согласно данным ВОЗ, в мире более 1 млрд людей страдают от ожирения, эта проблема коснулась и России. В стране 62,5% взрослых имеют избыточный вес, причем среди них 14% страдают от ожирения I степени, 3,6% — II и 1,1% — III степени. В 2022 году было зарегистрировано более 419 тыс. новых случаев ожирения среди взрослых, а среди подростков диагноз был поставлен 40 тыс. человек.

Эксперты компании «Единый ритуальный центр» в Санкт-Петербурге, занимающейся похоронными услугами, отмечают, что количество заказов на нестандартные гробы выросло. Ранее таких запросов было значительно меньше. В ритуальной службе существует 3 категории гробов в зависимости от размеров: I — для людей до 50-52 размера одежды, II — до 58, III — для более крупных людей от 60 размера и выше. Заказ гроба любой конфигурации возможен, но стоит это значительно дороже. Цена зависит от сложности конструкции и использованных материалов.

Самый крупный гроб, который «Единый ритуальный центр» когда-либо изготавливал, был предназначен для человека ростом свыше 2 м и весом больше 300 кг. К сожалению, этот человек был довольно молод. Гроб получился огромным, так как к росту покойного обычно добавляют еще 15–20 см. Изготовление завершили в срок — за один день, учтя все анатомические особенности. Стоимость такого изделия была удвоенной.

Гробы также классифицируются по материалам, из которых они изготовлены. Бюджетные модели делают из обычного дерева, обитого тканью, тогда как более дорогие варианты изготавливаются из массива дерева. Разница в цене начинается от 10 тыс. рублей. Гробы из массива дерева часто можно выбрать в ритуальных службах из имеющихся моделей, в то время как бюджетные варианты чаще всего требуют индивидуального заказа.

Вариант, что гроб не подойти покойному, невозможен, заверили сотрудники ритуальной службы. Это приведет к срыву похорон и конфликтам. Чтобы изготовить соответствующий гроб, необходимы мерки из морга или информация от близких о росте, весе и размере одежды покойного. Все данные собираются при обсуждении с семьей.