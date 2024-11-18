Россиян с фамилией Зеленский не берут на работу или просят взять псевдоним

В России проживает множество людей с фамилией Зеленский, и их жизнь сегодня сильно изменилась. В то время как Владимир Зеленский, президент Украины, стал в стране антигероем и символом негодования, его однофамильцы стараются найти свое место в обществе, сообщает Life.ru .

Например, уфимец Андрей Зеленский, который не имеет никакого отношения к Украине, рассказал, как его фамилия дает повод для шуток и знакомств, хотя иногда это вызывает непонимание. На одной из свадеб он столкнулся с курьезной ситуацией, когда гости с фамилиями Медведев и Кадыров шутливо обсуждали «успех» Зеленского на свадьбе.

В Новосибирске радиоведущий Роман Зеленский также столкнулся с предвзятостью к своей фамилии. Он рассказал о случаях, когда его не взяли на работу из-за ассоциаций с политиком. Несмотря на это, он не хочет менять фамилию, которая стала частью его идентичности.

«Недавно я советовался с коллегой из Москвы, показывал ему свои сайты. Первое, что он мне посоветовал, — это поменять фамилию», — рассказал радиоведущий.

Чтобы разгладить неловкость, Роман шутит во время мероприятий, представляя себя и завершая с фразой о том, что не является родственником президента. Он даже планирует запустить собственный проект под названием «Zеленский», чтобы подчеркнуть свою индивидуальность за пределами политической ассоциации.