Россиян призвали отключить «анализ эмоций» на смартфоне

Доктор технических наук, заведующий кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова рассказала, что современные гаджеты достигли впечатляющих результатов в «распознавании» эмоционального состояния пользователей. Данная функция реализуется посредством анализа разнообразных поведенческих индикаторов, включая голосовые модуляции, мимику, особенности взаимодействия с устройством и даже физиологические параметры, сообщает Газета.ru .

В основе технологий распознавания эмоций лежат алгоритмы машинного обучения, натренированные на обширных массивах данных. Умные часы и фитнес-браслеты анализируют частоту сердечных сокращений, вариативность сердечного ритма и кожно-гальваническую реакцию. Микрофоны оценивают свыше 200 параметров голоса — от темпа речи до минимальных изменений в интонации. Камеры, оснащенные искусственным интеллектом, регистрируют мимолетные микровыражения лица, длящиеся всего лишь 1/25 секунды и происходящие вне сознательного контроля, пояснила эксперт.

Благодаря этому различные организации могут использовать полученные сведения. В частности, рекламные системы адаптируют рекламные объявления к текущему эмоциональному состоянию — например, человеку в подавленном настроении могут чаще показывать рекламу сладостей или развлечений. Сфера трудовых отношений тоже претерпевает изменения — работодатели имеют возможность внедрять системы отслеживания эмоционального состояния сотрудников, преподнося это как заботу о психологическом климате. Развлекательные платформы и социальные сети настраивают контент не только в соответствии с предпочтениями, но и с настроением пользователей, формируя персонализированную цифровую среду.

«Для защиты эмоциональной приватности рекомендуется внимательно изучать политику конфиденциальности используемых устройств и приложений. В настройках смартфона стоит отключить такие функции как „анализ эмоций“ и „улучшение пользовательского опыта“. Для веб-камер лучше использовать механические заглушки, поскольку программное отключение камеры может не гарантировать полную защиту от несанкционированного доступа. Периодическая чистка истории взаимодействия с голосовыми помощниками и отказ от избыточных разрешений для приложений тоже помогут снизить риск утечки чувствительной информации», — порекомендовала Максимова.