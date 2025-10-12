Россиян призвали не ездить в центр столицы Мадагаскара из-за протестов

Посольство России на Мадагаскаре призвало россиян воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест из-за протестов. Об этом говорится в заявлении дипмиссии .

«Ввиду складывающейся ситуации, в целях вашей безопасности посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест», — говорится в сообщении.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций россиян призвали обращаться в посольство.

29 сентября тысячи представителей молодежи начали протестовать в Мадагаскаре. Они выступают против отключения света и воды. Протестующие требовали отставки властей. Полиция разгоняла митинги с помощью слезоточивого газа. После этого власти государства объявили о роспуске правительства. Во время протестов в стране погибли не менее 22 человек.

«Осторожно, новости» сообщает, что авиационная компания Emirates отменила некоторые рейсы. Ряд аэропортов острова перестали принимать и отправлять рейсы. Россияне застряли на Мадагаскаре. Проблемы испытывают путешественники из Сочи и Краснодара.

