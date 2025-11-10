Россиян приглашают присоединиться к движению «Волонтеры Победы»

сегодня в 13:30

Роспатриотцентр развивает добровольчество среди молодежи по всей стране, поддерживает сильные инициативы и помогает каждому найти свое дело. Жителей страны приглашают присоединиться к команде Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», которое является одним из ведущих партнеров центра.

«Волонтерство в патриотической сфере — это возможность быть частью чего-то большего: поддерживать ветеранов, сохранять память, вдохновлять других», — говорится в сообщении.

«Волонтеры Победы» проводят всероссийские и международные акции; заботятся о ветеранах и памятных местах; восстанавливают историю семей; учат молодежь ценить подвиг и понимать, чем дорога свобода, а также понятным языком говорят о достижениях России.

Стать волонтером может каждый: школьник, студент, учитель, житель города или маленького села. Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте.

На сегодняшний день у «Волонтеров Победы» насчитывается 89 региональных отделений, более 2 тыс. муниципальных штабов и свыше 500 центров при вузах. К добровольцам присоединились более 1,1 тыс. школьных отрядов.

