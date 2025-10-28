Россиян приглашают принять участие во Всероссийском патриотическом форуме-2025

В Национальном центре «Россия» в период с 7 по 10 декабря пройдет Всероссийский патриотический форум. Это один из главных проектов Роспатриотцентра. Тема в этом году — «Герои сквозь века».

В Год защитника Отечества участники форума смогут отдать дань уважения героям, стоявшим на страже Родины в разные исторические периоды: от эпохи Александра Невского, через подвиг бойцов Великой Отечественной, до военных СВО.

В этом году мероприятие объединит более 4 тыс. человек. В нем примут участие студенты, ветераны, представители бизнеса, лидеры молодежных объединений и юнармейцы со всей страны. Присоединиться к форуму можно как в качестве участника, так и волонтера.

Волонтеры получат ценный опыт в организации федерального события, поучаствуют в работе форумных площадок. Также их ждет живое общение с героями, историками, военными, госдеятелями, а еще они смогут завести новых друзей и полезные контакты.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте.

Роспатриотцентр — федеральный центр под эгидой Росмолодежи, который помогает молодым людям по всей стране вносить вклад в развитие патриотического добровольчества, сохранять историческую память и формировать ценности будущего.

