Россиян предупредили об уголовном преследовании за развеивание праха

Юрист Антон Палюлин рассказал, что по закону прах умершего после кремации необходимо захоронить. По его словам, урну можно закопать на кладбище или установить в колумбарии, а за неправильное развеивание пепла предусмотрен штраф, сообщает «Секрет фирмы» .

Эксперт предупредил, что порой развеивание праха может быть расценено как нарушение закона. Так, если высыпать пепел в фонтан, на тротуар или в общественном месте, гражданина могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство.

«Согласитесь, мало кто обрадуется, если ветер принесет на блюдо в летнем кафе частички праха умершего человека», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что также правоохранители могут выписать штраф за развеивание праха из окна автомобиля. Если же выяснится, что покойный при жизни не разрешил кремацию своего тела, то родственники могут понести и уголовное наказание.

Юрист объяснил, что в таком случае родные могут проходить по статье 244 УК РФ о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Однако данный закон обычно применяется только к надругательствам над местами захоронений, добавил Палюлин.