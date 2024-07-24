Россиян предупредили о вводе новых судебных пошлин

В России, помимо изменения действующих госпошлин, введут новые, в том числе за обращение в суд с заявлениями о выдаче дубликата исполнительного листа, сообщает «Коммерсант».

Во время доработки поправок в ГД не одобрили идею взимать пошлину при подаче заявления об исправлении опечаток, описок и арифметических ошибок.

В Ассоциации банков России обращают внимание на введение пошлин за совершение действий, которые не относятся к существенной нагрузке на суды. При подаче заявления о правопреемстве пошлина составит 15 тыс. рублей в судах общей юрисдикции и 25 тыс. рублей – в арбитражных судах.

Руководитель Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов рассказал, что рост пошлин в некоторых случаях грозит ограничением доступа к правосудию.

«Рост пошлин на обжалование приведет к тому, что оппоненты не будут обращаться в вышестоящие суды. С одной стороны, это упростит борьбу с малыми нарушителями, с другой — в случае с авторскими и патентными „троллями“ ответчики будут чаще соглашаться на досудебные выплаты», — рассказал он.

Кроме того, юристы не считают, что расширение числа льготных категорий удешевит судопроизводство для жителей.