Россиян предупредили о вреде излишней помощи ребенку

«Особенно это актуально для семей, где растут дети с особенностями здоровья и которые больше нуждаются во внимании взрослых, или для приемных семей, где родители стремятся окружить ребенка заботой, желая компенсировать ему травмирующий опыт прошлого», — сказала Петрова.

Она рассказала, что к ней обратились супруги Анна и Александр, воспитывающие 5-летнего Вову. Они заметили, что мальчик слишком зависим от них: не хотел сам одеваться, просил помощи в самых простых бытовых делах, избегал игр со сверстниками, стремился проводить все время с мамой или папой.

«Во время беседы Анна и Александр признались, что, взяв Вову в семью два года назад, они старались оберегать его от любых дел. Теперь, когда они решили приучить его к самостоятельности, то столкнулись с трудностями», — отметила психолог.

Петрова предложила родителям постепенно отказывать ему в помощи в простых задачах, чтобы развить у него самостоятельность. Анна и Александр получили рекомендации, как организовать дела, в которых мальчик мог бы действовать самостоятельно.

«Теперь каждый вечер Вова выбирал одежду на следующий день. Утром ребенок самостоятельно одевался, а родители поддерживали его и хвалили за успехи. Постепенно мальчик стал увереннее справляться с повседневными задачами, улучшились взаимоотношения со сверстниками», — резюмировала специалист.