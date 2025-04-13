Россиян предупредили о серьезной уязвимости в WhatsApp для Windows

Специалисты компании Meta* сообщили, что в версии мессенджера WhatsApp для Windows (CVE-2025-30401) есть серьезная уязвимость, которой могут воспользоваться мошенники для заражения компьютера вредоносным программным обеспечением (ПО) ради кражи персональных данных. Об этом россиян предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД , рекомендовав обновить программу.

Сообщается, что благодаря уязвимости мошенники могут замаскировать опасное ПО под обычный файл. При открытии такой программы заражение компьютера происходит незаметно для пользователя. Чтобы не стать жертвой преступников, рекомендуется обновить программу до версии 2.2450.6.

«Это уже не первый случай — ранее WhatsApp закрывал похожую брешь, при которой вложения с расширениями .py и .php могли запускаться без предупреждений, если на компьютере был установлен Python. Мессенджер также неоднократно становился целью шпионских атак: в 2024 году фиксировались случаи установки шпионских программ Graphite и Pegasus через уязвимости WhatsApp», — сообщили в УБК МВД.

Россиянам рекомендовали обновить мессенджер до последней версии, а также не открывать любые файлы, которые присылают незнакомцы.

* Корпорация Meta признана экстремистской и запрещена в России.