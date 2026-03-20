Россиян предупредили о рисках резюме, написанных ИИ

По словам эксперта, работодатели легко распознают тексты, созданные нейросетями. Такие резюме отличаются шаблонными формулировками, повторяющимися ключевыми словами и общим «машинным» стилем.

«Сразу видно, когда резюме составлено с помощью искусственного интеллекта, потому что есть определенные ключевые слова и одинаковый почерк. Зачастую ИИ переписывает что-то на свой лад, дает шаблонные фразы и не справляется с какими-то нестандартными ситуациями, когда нужно хорошо описать опыт, креатив. Часто это негативно сказывается на кандидате, на доверии к нему, кажется, что имеешь дело с машиной. Важно не потерять в общении между работодателем и соискателем человека с его опытом, компетенциями, личностными навыками. Потом при личном общении ответы на вопросы зачастую не совпадают с тем, что написано в резюме», — рассказала Лоикова.

Карьерный консультант подчеркнула, что несоответствие между текстом резюме и ответами на собеседовании снижает доверие к кандидату. По ее мнению, искусственный интеллект может помочь структурировать информацию, однако финальная версия документа должна отражать реальный опыт и индивидуальность соискателя.

