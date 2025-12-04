Россиян предупредили о последствиях незаконного использования чужих фото в интернете

Председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе сообщил, что за незаконное размещение личных фотографий гражданина на сторонних интернет-ресурсах может быть возбуждено уголовное дело, сообщает RT .

Константин Трапаидзе пояснил, что незаконное использование чужих фотографий в интернете может привести к уголовной ответственности, особенно если речь идет о нарушении закона о персональных данных.

Адвокат выделил два основных сценария подобных нарушений. Первый — когда известные лица или организации используют чужие фотографии без разрешения. В этом случае пострадавший может потребовать компенсацию морального вреда.

«В подобных ситуациях возможно возбуждение уголовного дела за незаконное использование персональных данных», — отметил Трапаидзе.

Чаще всего, по словам адвоката, фотографии граждан используют мошенники, размещая их на сомнительных сайтах. Например, злоумышленники могут использовать снимки девушек, чтобы скрыть свою личность. При этом такие лица часто выбирают зарубежные сайты и серверы, что затрудняет их поиск и привлечение к ответственности, добавил эксперт.

