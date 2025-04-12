Россиян предупредили о новом виде мошенничества с приложениями
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В министерстве внутренних дел России зафиксировали новую схему обмана, при которой преступники под видом выгодного трудоустройства вынуждают жертв устанавливать вредоносные программы, пишет ТАСС.
Злоумышленники предлагают гражданам выполнение простых задач за значительное вознаграждение, но для «работы» требуют скачать специальное приложение.
После установки такая программа незаметно для пользователя получает доступ к персональным данным, банковским реквизитам и другой конфиденциальной информации.
В МВД подчеркивают, что подобные предложения особенно опасны в условиях роста безработицы, когда многие активно ищут дополнительные заработки.
Специалисты рекомендуют проявлять бдительность: устанавливать приложения только из официальных магазинов, проверять предложения о работе и использовать надежные антивирусные решения. Ведомство напоминает, что законные работодатели никогда не требуют установки подозрительного ПО для трудоустройства.