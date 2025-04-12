Россиян предупредили о новом виде мошенничества с приложениями

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МВД: злоумышленники маскируются под работодателей для похищения данных

В министерстве внутренних дел России зафиксировали новую схему обмана, при которой преступники под видом выгодного трудоустройства вынуждают жертв устанавливать вредоносные программы, пишет ТАСС .

Злоумышленники предлагают гражданам выполнение простых задач за значительное вознаграждение, но для «работы» требуют скачать специальное приложение.

После установки такая программа незаметно для пользователя получает доступ к персональным данным, банковским реквизитам и другой конфиденциальной информации.

В МВД подчеркивают, что подобные предложения особенно опасны в условиях роста безработицы, когда многие активно ищут дополнительные заработки.

Специалисты рекомендуют проявлять бдительность: устанавливать приложения только из официальных магазинов, проверять предложения о работе и использовать надежные антивирусные решения. Ведомство напоминает, что законные работодатели никогда не требуют установки подозрительного ПО для трудоустройства.