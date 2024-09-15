Россиян предупредили о новом способе мошенничества с приложениями

Поддельные мобильные приложения для здоровья могут запрашивать доступ к конфиденциальным или банковским данным российских граждан под предлогом подключения премиум-функций, пишет РИА Новости .

«„Мошенничество с поддельными приложениями для здоровья стало еще одной распространенной угрозой“, — рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Мошенники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания. Пользователям предлагается подключить премиум-функции, которые позволяют получить доступ к личным данным.

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