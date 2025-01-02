Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через приложения ЖКХ

Злоумышленники для взлома смартфонов россиян стали просить их установить новые приложения, которые нужны якобы для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи к врачу, сообщает ТАСС .

В пресс-центре МВД РФ отметили, что в прошлом году очень распространились случаи взломов аккаунтов россиян в соцсетях и рассылки от их имени фишинговых ссылок на заполнение разных форм.

Мошенники по телефону представляются сотрудниками УК или медучреждений. Они предлагают потенциальным жертвам установить новое приложение, якобы необходимое для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи на прием к доктору. Но эти программы позволяют злоумышленникам получить удаленный доступ к телефонам и украсть деньги.

В МВД рекомендовали гражданам не загружать сомнительные ссылки, проверять адреса интернет-ресурсов перед тем, как ввести свои личные данные, не устанавливать на гаджеты приложения из подозрительных источников.