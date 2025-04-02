Россиян предупредили о геомагнитном шторме в ближайшие дни

сегодня в 11:06

В ближайшие дни на Землю обрушится геомагнитный шторм, первую магнитную бурю стоит ожидать уже 5 апреля, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.

2 и 3 апреля магнитосфера планеты будет спокойной, но уже 4 апреля вероятность магнитных бурь превысит 50%.

Согласно прогнозу, слабые бури прогнозируются 5, 8, 9 и 10 апреля. В целом повышенная геомагнитная активность будет фиксироваться по 14 апреля. С 15 числа магнитосфера придет в норму.

Следующие магнитные бури могут возникнуть 22 и 24 апреля. Очередной геомагнитный шторм накроет Землю в начале мая.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, чем грозят апрельские магнитные бури Московскому региону.