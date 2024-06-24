Россиян предостерегли от фаббинга

Психолог Самбурский: от интернет-зависимостей страдают неуверенные в себе люди

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что от интернет-зависимости или фаббинга (от англ. phone — «телефон» и snubbing — «пренебрежение») страдают в основном неуверенные в себе люди. Недуг также может сказаться на их отношениях с окружающими, сообщает RuNews24.ru .

Самым главным симптомом зависимости от Сети является ситуация, когда человек при общении с другими людьми постоянно переключает свое внимание на смартфон. Бесконечное пребывание в виртуальном пространстве чревато проблемами на работе, учебе и в личной жизни, предупредил психолог.

Интернет-зависимость, как и любая другая зависимость, сказывается на психике и отношениях с окружающими людьми.

«Фаббинг — один из видов нехимической зависимости. Людям, которым страшно или одиноко в реальном мире, нестерпимо хочется заполнить пустоту эмоций, и они проваливаются в бесконечный скроллинг социальных сетей», — отметил Самбурский.

В современном мире невозможно представить свою жизнь без смартфона, но можно попробовать минимизировать его использование. Например, не хвататься за него без какой-либо цели в течение хотя бы пары часов, рекомендовал психолог.

Кроме того, важно обнаружить истинную причину зависимого поведения. По словам Самбурского, стресс, тревога и различные фобии всегда чем-то обусловлены. Устранив источник проблемы, можно вернуть жизненный баланс, подчеркнул психолог.