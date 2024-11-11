Россиян предостерегли от экономии на тату

Тату-мастер Владимир Ермак рассказал, что татуировки, выполненные в домашних условиях, могут быть аналогичны по качеству и цене тем, что создаются в профессиональных салонах. Тем не менее эксперт призвал уделить внимание квалификации и опыту мастера, а также узнать о методах стерилизации инструментов, сообщает «ФедералПресс» .

«Вы можете обратиться к начинающему мастеру, который предложит татуировку за меньшую сумму, но итоговая стоимость может стать гораздо выше, если потребуется исправление», — отметил Ермак.

Он отметил, что процедуры по коррекции, удалению или покрытию тату часто оказываются дороже изначальных сеансов.

При выборе специалиста важно обратить внимание на соблюдение условий стерильности. Иглы должны быть герметично упакованы и вскрываться в присутствии клиента, а в помещении обязаны находиться ультрафиолетовые лампы и записи о стерилизации. Ценовая политика, как правило, отражает качество оказываемых услуг. Слишком низкая стоимость татуировок может указывать на недостаток опыта у мастера.