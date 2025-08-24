Россиян осенью ждет одна трехдневная рабочая неделя

Согласно постановлению Минтруда России, граждане будут отдыхать 3 и 4 (понедельник и вторник), а также 8 и 9 (суббота и воскресенье) ноября. При этом 5-е по 7-е ноября будут рабочими днями.

В конце октября 2025 года россиян ожидает необычная шестидневная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября.

Это связано с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. Суббота 1 ноября станет рабочим днем. Выходной день переносится на понедельник 3 ноября.