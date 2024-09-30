Россиян оповестят о призыве на военную службу с помощью бумажных повесток

Россияне призывного возраста с 1 октября 2024 года будут получать повестки о необходимости явиться на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в прежнем бумажном формате, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Получить повестку о призыве на военную службу с 1 октября можно будет как лично под роспись, так и в формате заказного письма. Особенность предстоящего осеннего призыва заключается в том, что у призывников будет право в досудебном порядке обжаловать решение призывных комиссий.

В Минобороны России также отметили, что призывников не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции. После того, как срок службы закончится, всех россиян отправят домой.

Ранее сообщалось, что в России заработал сайт единого реестра электронных повесток. Ресурс пока работает в тестовом формате.