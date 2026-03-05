Россиян научили распознавать опасные ссылки без перехода по ним

Выявление подозрительных ссылок без перехода по ним — не только вполне реалистичная, но и критически важная практика. Старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец в разговоре с RT рассказал, как отличать вредоносные ссылки по URL от тех, которые не представляют опасности.

По его словам, ключевой момент для проверки — это адресная строка (URL). Злоумышленники часто имитируют известные компании, поэтому необходимо тщательно проверять доменное имя на наличие лишних дефисов, цифр или переставленных символов.

Также должно насторожить, если ссылка ведет не на узнаваемый домен, а представляет собой бессмысленный набор символов или размещена на бесплатной платформе, пытаясь казаться ресурсом серьезной организации.

Для проверки ссылки на компьютере достаточно навести на нее курсор — настоящий адрес отобразится внизу окна браузера. В мобильном устройстве требуется зажать ссылку пальцем, после чего откроется меню с реальным URL. Эксперт обратил внимание, что само сообщение с призывом «перейти», «оплатить» или «скачать» для получения выигрыша или решения «проблем с банком» уже является тревожным сигналом.

Следующий этап — оценка контекста сообщения и его оформления. Как отметил Котилевец, подозрительные ссылки обычно сопровождаются текстом, который рассчитан на быструю эмоциональную реакцию: запугивание блокировкой счета, сообщения о неожиданном выигрыше или шокирующие фразы. Дополнительным индикатором часто служат грамматические ошибки, опечатки или неестественные формулировки в тексте.

Специалист подчеркнул, что даже краткая пауза в несколько секунд для анализа ссылки может предотвратить кражу данных или взлом аккаунта. Мошенники стремятся к моментальным действиям, чтобы пользователь не успел заметить подвох. Поэтому главная защита в такой ситуации — это внимательность и отсутствие поспешности.

