Россиян лишат доступа к аккаунтам конструктора сайтов Wix

Все сайты на платформе конструктора Wix, принадлежащие резидентам России, с 12 сентября будут заблокированы вне зависимости от того, какой версией владел россиянин: платной или бесплатной, сообщает ТАСС .

«В соответствии с новыми правилами мы обязаны ограничить доступ к сервисам Wix для жителей России с 12 сентября 2024 года и заблокировать их аккаунты. С этой даты вы больше не сможете получить доступ к своему аккаунту Wix или любым предоставляемым нами услугам», — говорится в сообщении техподдержки платформы.

Владельцам сайтов из России рекомендуют перенести домен к другому регистратору или на другой хостинг для продолжения работы. Также у граждан будет право обжаловать решение о блокировке. Если им удастся доказать свою непричастность к резидентству в РФ, доступ к аккаунтам возобновят.

Новое ограничение связано с пакетом санкций, который вступит в законную силу 12 сентября. С этого дня Минфин США ограничит доступ для россиян к некоторым услугам, связанным с информационными технологиями и облачными сервисами.