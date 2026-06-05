Россия завершила этап цифрового импортозамещения и вступает в этап цифрового лидерства

Участниками сессии стали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор VK Владимир Кириенко, председатель правления Московской биржи Виктор Жидков, первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский, генеральный директор Т2 Антон Годовиков и генеральный директор ПАО «Магнит» Евгений Случевский.

Открывая дискуссию, Максим Иксанов отметил, что сегодня российская цифровая отрасль находится на новом этапе развития: если раньше в стране пользовались исключительно зарубежными инструментами, то теперь задача заключается уже в создании собственных решений, формирующих качественно новый опыт взаимодействия в Сети.

«Как Россия меняет саму цифровую среду и в каком направлении в дальнейшем будут развиваться российские платформы? Нам нужно перестать импортозамещать те или иные иностранные решения и сосредоточиться на создании качественно нового опыта взаимодействия между человеком, государством и предпринимателями», — подчеркнул Иксанов.

В центре обсуждения оказались вопросы цифрового суверенитета, развития отечественных платформ, внедрения искусственного интеллекта, создания единых цифровых экосистем и повышения качества пользовательского опыта. Участники сошлись во мнении, что российские компании сумели адаптироваться к внешним ограничениям и за последние годы сформировали полноценную цифровую инфраструктуру в ключевых сферах — финансах, электронной коммерции, государственных услугах.

«Сколько пакетов санкций мы с вами пережили, и все это были ограничения, в том числе и по платежам, и по цифровым сервисам. Кино смотрим, музыку слушаем − все, по-моему, нормально. Банковские приложения все у нас работают», — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Хорошим примером новых решений стал цифровой ID, разработанный совместно с Минцифры. Генеральный директор VK Владимир Кириенко одной из основных задач разработки заключалась в том, чтобы идентифицировать человека в интернете, не заставляя его проходить очень длинный путь логинов, паролей и дополнительных действий.

«Создав по-своему уникальную технологию цифрового ID, связанную с идентификацией через „Госуслуги“, открылось большое количество сценариев использования», — считает он.

Внимание было уделено и теме сотрудничества между государством и бизнесом. Предприниматели пришли к выводу, что дальнейшее развитие цифровой экономики невозможно без партнерства между технологическими компаниями, финансовым сектором, телекомом, ритейлом и государственными институтами.

Сессия подвела всех к мысли о том, что конкуренция и кооперация в цифровой среде не противоречат друг другу. Баланс позволяет создавать новые сервисы, масштабировать технологии и формировать удобную экосистему для пользователей.

Подводя итоги дискуссии, Максим Иксанов отметил, что российская ИТ-отрасль сумела выработать собственную модель развития, основанную на сочетании технологической независимости, открытости к партнерствам и ориентации на потребности пользователей.

«Запросы и потребности пользователей, бизнеса и государственных организаций меняются, но их объединяет главное — стремление выстроить максимально эффективное взаимодействие друг с другом. Российская цифровая отрасль нашла баланс между конкуренцией и партнерством, сформировала собственный путь развития и доказала способность создавать востребованные технологические решения мирового уровня», — отметил глава News Media Holding.

Петербургский международный экономический форум 2026 проходит с 3 по 6 июня: в рамках ряда дискуссий, сессий и конференций главы предприятий и представители крупнейших отраслей страны обсуждают проблемы и задачи современного бизнеса России.