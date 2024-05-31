Россия вернула из украинского плена 75 военнослужащих

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В ведомстве уточнили, что посредничество гуманитарного характера при возвращении российских военнопленных оказывали Объединенные Арабские Эмираты.

Всех военных самолетами доставили в РФ, им окажут всю необходимую помощь, включая медицинскую и психологическую.

Ранее в марте Россия вернула с Украины тела 69 погибших военных.

Президент РФ Владимир Путин ранее также сообщал, что пропорции числа взятых в плен у России и Украины составляют примерно 1:10.