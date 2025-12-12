Россия создает сообщество иностранных блогеров

Россия инициировала создание Международного контент-центра для иностранных и российских блогеров и медийщиков, сказали представители Дирекции Всемирного фестиваля молодежи и Мастерской новых медиа на встрече иностранных блогеров и сообщества Мастерской.

Международный контент-центр — площадка для профессионального сообществамедийщиков из разных стран. В рамках него блогеры и журналисты смогут обмениваться опытом, создавать и продвигать контент о своих странах и ценностях. Такой контент будет способствовать сохранению традиционных ценностей, равенству государств и народов, а также развитию идеи многополярности.

Задачей контент-центра будет создание условий для совместной работы российских и иностранных представителей медиаиндустрии. Объединение резидентов Всемирного фестиваля молодежи и сообщества Мастерской новых медиа уже сегодня позволяет дотянуться до более чем 150 млн человек в 50 странах.

Идея создать Международный контент-центр родилась на Слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде в сентябре этого года. На нем с уникальным образовательным курсом выступили Дирекция Всемирного фестиваля молодежи и Мастерская новых медиа. Медийщики тогда отметили отсутствие платформ для профессионального диалога и совместной работы, выразив при этом значительный интерес к стандартам российской медиасреды.

«Я начал освещать непосредственно с места общественную, политическую и военную ситуацию, потому что почти никто из Италии не хотел приезжать сюда, чтобы заниматься этим. С моей точки зрения, российское общество и российскую реальность необходимо показывать аудитории в западных странах, а также в Италии такими, какие они есть, потому что многие говорят о России, не зная, что она собой представляет на самом деле, какова реальная ситуация здесь. Это и есть хорошая журналистика», — считает блогер, корреспондент итальянской газеты «Либеро» Даниэле Дэль Орко.

На встрече в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» он и другие иностранные блогеры, прибывшие в нашу страну в рамках проекта «Иностранные журналисты за Россию» федерального издания «Ваши Новости», поделились с российскими медийщиками своим видением изменений в медиаиндустрии.

«Мастерская новых медиа» — программа для медиа- и PR-технологов. Развивает крупнейшее сообщество, которое отстаивает информационный суверенитет России, управляет медиаполем и формирует конструктивное и развивающее медиапространство. Программа создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».