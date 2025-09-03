Россия с партнерами по AI Alliance Network создает систему регулирования ИИ под эгидой ООН

Совместно с другими членами альянса AI Alliance Network Россия работает над созданием Глобальной системы регулирования ИИ под эгидой ООН, передает пресс-служба Сбербанка.

«Эта работа включает организацию рабочих групп и участие в ключевых мероприятиях, таких как WAIC 2025. Подобные инициативы укрепляют позиции альянса как важной платформы для выработки международных стандартов в сфере ИИ», — уточнил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.